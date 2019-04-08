Глава Приморья Олег Кожемяко объявил о решении отпустить всех "узников китовой тюрьмы" на свободу, сообщает РИА Новости.
Правда, перед этим белухи и косатки пройдут курс реабилитации, который им необходим, чтобы освоиться на свободе после длительного заключения в неволе.
По словам замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова, к некоторых животных выявили проблемы со здоровьем, которые нужно вылечить, прежде чем отпускать их.
В частности, речь идет о проблемах с кожными покровами и больном зубе у одной из особей.
Каждой из них разработают индивидуальную программу реабилитации и лечения, заверил ученый.
Напомним, исходя из их численности (87 белух и 11 косаток), общая сумма, требуемая на освобождение млекопитающих, составит от 194 до 291 млн рублей.
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