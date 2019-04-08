Парламент Крыма принял закон о перенесении введения курортного сбора на 1 мая 2021 года, сообщает ТАСС. Это на два года позже, чем планировалось изначально.

Данная мера аргументирована большим количеством обращений от представителей туристической отрасли, которые обеспокоены тем, как эти меры будут адаптированы к новой структуре турпотока.

Напомним, ранее об отказе от эксперимента с введением курортного сбора заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Сбор ради сбора. Смысла нет, — аргументировал он. — Затраты на администрирование будут такими же, как и доходы".