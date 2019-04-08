Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление шоумена Владимира Зеленского о возможности диалога с Владимиром Путиным, сообщает lenta.ru со ссылкой на журналиста Дмитрия Смирнова.

"Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда диалог пытаются разукрасить диверсиями и провокациями, — разъяснил Песков. — Но он всегда был сторонником диалога для решения проблем, которые стоят на повестке дня".

При этом он уточнил, что заявленный в качестве темы разговора отделение Донбасса от Украины следует в первую очередь обсуждать с непризнанными ЛНР и ДНР, так как это "внутриукраинский" конфликт.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что готов обсудить с Путиным ситуацию на Донбассе в присутствии западных представителей.