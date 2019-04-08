Мэр Бийска Александр Студеникин в пятницу, 5 апреля, проинспектировал состояние городского бассейна "Дельфин" и остался недоволен увиденным, о чем написал в своем Instagram.

"Самые негативные опасения подтвердились, стенки и балки имеют многочисленные микротрещины, указывающие на наличие потери устойчивости несущих конструкций чаши, – написал глава города. – Трещины стали появляться после заполнения бассейна водой".

По его словам, дальнейшее обследование выявило необходимость капитального ремонта чаши бассейна, в связи с чем открытие объекта снова откладывается.

Мэр выразил уверенность, что ремонт несущих конструкций станет завершающим штрихом к возвращению к жизни объекта.

"Приношу искренние извинения за такую задержку, но жизни детей дороже", – заявил Студеникин.

Напомним, бассейн закрыт с тех пор, как в марте 2018 года во время тренировки школьников там произошло частичное обрушение перекрытия крыши.

Обломок конструкции порвал натяжной потолок и упал в воду. По счастливой случайности никто из детей не пострадал.

В произошедшем правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").