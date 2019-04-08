Мэрия Новосибирска через суд добилась решения о сносе здания, построенного под будущий торговый центр по адресу 2-я Станционная, 38/2, сообщает НГС.

Городские власти настаивали, что у застройщика не было никакой разрешительной документации на строительство объектов на этой земле.

Суд счел аргументы администрации города достаточными для вынесения постановления о сносе самовольной постройки.

"У него не было никаких разрешительных документов, он нарушил действующие строительные нормы и правила", – констатировал начальник юридического отдела администрации Ленинского района Леонид Капустин.