Президент Украины Петр Порошенко после провала на выборах в Одесской области (9% и третье место) подписал указ об освобождении от должности губернатора региона Максима Степанова, но тот отказался подчиняться, сообщает РИА "Новости".

Более того, он обвинил главу государства в превышении полномочий, так как президент может выносить такие решения только по представлению кабинета министров.

Степанов уточнил, что до этого Порошенко предлагал ему уйти с поста по собственному желанию, но он отказался.

Напомним, что нынешний председатель Одесской областной администрации занимает должность с января 2017 года. Его предшественником был Михаил Саакашвили.