Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства нелегально нажитого имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Прокуроры нашли у Шестуна свыше 676 объектов недвижимости, из них 565 – это земельные участки, оформленные на 40 юрлиц и номинальных директоров, которые находились под контролем бывшего главы района.

У экс-чиновника нашли и автопарк из 22 машин общей стоимостью около 27 миллионов рублей.

В общей сложности, по версии следствия, на балансе Шестуна находились свыше 13,43 млн квадратных метров недвижимости, принадлежавшей государству.

СК подозревает Шестуна в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. По данным следствия, в 2008-2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб оценивается в 62,8 миллиона рублей.

Супруга подсудимого Юлия Шестун намерена обжаловать решение суда.

"Нашу семью выгнали на улицу, у нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали", – заявила она.

Адвокат бывшего чиновника заявил, что будет подавать жалобу на постановление суда в ЕСПЧ.