Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства нелегально нажитого имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Прокуроры нашли у Шестуна свыше 676 объектов недвижимости, из них 565 – это земельные участки, оформленные на 40 юрлиц и номинальных директоров, которые находились под контролем бывшего главы района.
У экс-чиновника нашли и автопарк из 22 машин общей стоимостью около 27 миллионов рублей.
В общей сложности, по версии следствия, на балансе Шестуна находились свыше 13,43 млн квадратных метров недвижимости, принадлежавшей государству.
СК подозревает Шестуна в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. По данным следствия, в 2008-2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб оценивается в 62,8 миллиона рублей.
Супруга подсудимого Юлия Шестун намерена обжаловать решение суда.
"Нашу семью выгнали на улицу, у нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали", – заявила она.
Адвокат бывшего чиновника заявил, что будет подавать жалобу на постановление суда в ЕСПЧ.
Комментарии
Все дворцы, виллы, особняки "инвестиционно привлекательных" чиновников, депутатов, ушлых топ-менеджеров, банкиров, криминалитета и других "энергичных людей" должны быть переделаны в детские сады, оздоровительные лагеря!..
ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!
Типичный российский чиновник