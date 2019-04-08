"Автодор" объявил о корректировке цен на проезд по платным участкам дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 (Москва – Санкт-Петербург).

Стоимость для водителей с 15 апреля подорожает на уровне инфляции (по итогам 2018 года она составила 4,26%).

Таким образом, для легкового транспорта по новому индексу цена возрастет на 5-10 рублей, для большегрузов – на 10-40 рублей.

Точный размер платы можно будет узнать с 15 апреля на сайте "Автодор – Платные дороги".

Также стоит отметить, что по факту цена вырастет сильнее, потому что с этой же даты начнет действовать сезонное подорожание, которое продлится до 13 октября.