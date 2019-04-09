Летний отдых с пользой – это когда даже во время отпуска мы приобретаем новые знания. Английский язык всегда будет востребован, а чтобы качественно повысить его уровень, International Education Center Link совместно с партнером Образовательный центр Association разработали интенсивный курс по самым низким ценам в Европе.

International Education Center Link (IEC) объявляет о начале набора студентов на летние каникулы в Праге по изучению английского языка. Ни для кого не секрет, что в изучении иностранного языка немаловажную роль играет общение с его носителем. Летний курс – это идеальный способ улучшить свой уровень английского языка и великолепно провести каникулы в одном из красивейших городов Европы – Праге. Все преподаватели английского – носители языка.

IEC LINK предлагает выгодную двухнедельную программу английского языка. Курс пройдет с 16.07 по 28.07 и с 16.08 по 28.08. Стоимость эффективного курса составляет всего 499 Евро ≈ 36800 руб. (предоставляется кредит и рассрочка).

Основные цели курса:

знакомство с английским и чешским языком;

знакомство с Чехией, ее культурой, историей и современной жизнью;

предоставление информации о возможностях получения высшего, среднего и средне-специального образования в Чехии, знакомство с пражскими университетами, колледжами и гимназиями;

активный и интересный отдых, получение заряда бодрости на будущий учебный год.

Прага – многогранный город, который стоит посетить. Именно в ней проходят прекрасные фестивали и располагается неповторимая архитектура.

Вас ожидает увлекательная экскурсионная программа (по согласованию с участниками программы): Пражский град, Собор Святого Вита, Золотая улочка, Мала Страна, Карлов мост, Староместская и Вацлавская площадь, Вышеград и многое другое.

IEC LINK продумали захватывающие поездки:

посещение знаменитого курорта Карловы Вары;

поездка в Австрию или Германию;

поездка в Млада-Болеслав;

поездка в королевский город Кутна-Гора, который находится под охраной ЮНЕСКО;

Париж;

Сказочная Бавария;

Берлин;

Нюрнберг;

Будапешт.

В стоимость курсов входит:

образовательная программа;

проживание в студенческой резиденции в 2-х, 3-х местных номерах;

тест на уровень английского языка;

сертификат по окончании курса;

экскурсии (при наборе группы);

развлекательные мероприятия в образовательном центре Association;

бонусы и скидки на путешествия по Европе;

встреча и групповой трансфер из/в аэропорт;

сопровождение кураторами групп из Барнаула (при наборе группы).

Условия проживания: участникам летнего курса предлагается проживание в студенческой резиденции Volha (соответствует категории 3*).

Также Международный образовательный центр "LINK" предлагает летние курсы китайского языка для школьников и студентов в Пекине, который пройдет в Пекинском Профессиональном Колледже NongYe. Программа разработана для желающих разного возраста (15+) окунуться в культуру Китая, изучая китайский язык, пообщаться с носителями языка и побывать в столице Китая. Курсы длятся 4 недели (24.06.2019 – 19.07.2019), из них все субботы и воскресенья – выходные дни. Стоимость – 1140 евро.

IEC LINK предлагает и летние каникулы на Мальте с уроками английского языка в Международном языковом центре ЕС. Курсы проводятся для детей от 8 до 17 лет, а также для детей с родителями, и курсы для 18+.

Обучение:

20 уроков английского языка в неделю (по 45 минут каждый);

занятия в колледже "Сент-Мартинс": классы кондиционированы, на территории – спортивные площадки;

уроки по зигзагообразному графику – утром и после обеда;

учителя – носители языка;

школа ЕС аккредитована (Министерство образования Мальты, FELTOM);

интернациональные группы до 15 человек;

распределение в группы по результатам тестирования на знание языка;

по окончании курса выдается сертификат;

на уроки и на экскурсии подростков возит школьный автобус.

Проживание по выбору: мальтийская семья, школьная резиденция "Белла Виста" 4* в г. Аура.

Сроки поездки: с 09.08.19 по 24.08.2019.

Стоимость курса составляет от 1400 евро в зависимости от выбранной программы.

Более подробную информацию о курсах смотрите на официальном сайте.

International Education Center Link

г. Барнаул, пр-т Ленина, 54В, офис 213

Тел.: +7 (3852) 69-59-90

E-mail: info@i-bsc.ru

Сайт