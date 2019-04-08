В Алтайском государственном природном биосферном заповеднике после зимы просыпаются медведи.

О вестниках "настоящей" весны рассказала на своей странице в соцсети Facebook дендролог Мирослава Сахневич.

"Для нас, живущих на заповедном кордоне, настоящая весна начинается тогда, когда просыпаются медведи", – написала она.

По ее словам, первый медвежий рык раздался у кордона 5 апреля. Правда, увидеть зверя не удалось.

Примечательно, что годом ранее Сахневич смогла даже записать, как рычит проснувшийся от спячки "косолапый".