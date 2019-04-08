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Прокуратура требует отставки мэра Оби

, ИА "Амител"
Главу города обвиняют в передаче в аренду земли двоюродному брату
Прокурор города Обь Новосибирской области требует отставки мэра / Фото: со страницы Александра Мозжерина в соцсети 'ВКонтакте'

Прокурор города Обь Новосибирской области требует отставки мэра / Фото: со страницы Александра Мозжерина в соцсети "ВКонтакте"

Прокурор города Обь Новосибирской области требует отставки мэра Александра Мозжерина, сообщает "Сиб.фм".
Соответствующее представление внесено в местный совет депутатов.

Градоначальника подозревают в том, что он незаконно сдал в аренду родственнику земельный участок.

Речь идет о постановлении от 4 июля 2016 года, в котором говорится о передаче территории в собственность Антону Мозжерину, который приходится главе города двоюродным братом.

В этих действиях усмотрели личную заинтересованность.

Кроме того, последний совсем не платил за нее арендную плату несколько лет, накопив перед муниципалитетом задолженность в размере свыше 260 тысяч рублей.

Ссылаясь на ч. 7.1 ст. 40 закона "О противодействии коррупции", прокурор требует от депутатов принять решение об отставке мэра.

Вопрос могут рассмотреть на очередной сессии городского совета депутатов, которая состоится 22 мая.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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