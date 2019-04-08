Президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал результат президентских выборов на Украине, сообщает "БЕЛТА".

По его словам, еще рано объявлять кого-то из претендентов явным фаворитом, однако он все-таки рискнул предположить, что Порошенко изберут на второй срок.

"Как закончится второй тур, никто не решится предсказать, – рассуждал Лукашенко. – Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко".

Он привел два аргумента в пользу такого исхода. Во-первых, он знает Зеленского только как актера, в то время как Порошенко уже показал себя в политике.

Во-вторых, Порошенко сделает все, чтобы выиграть эти выборы, так как знает на опыте "общего друга" Саакашвили, что ему грозит, если он проиграет голосование, считает белорусский лидер.

"Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали", – выразил уверенность Лукашенко.