ГИБДД России прорабатывает вопрос о переобучении водителей-новичков, попавших в ДТП, сообщает ТАСС.

Соответствующие меры уже принимаются в некоторых зарубежных странах и РФ может перенять этот опыт.

По словам замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, это один из вопросов, которым занимается ведомство, чтобы улучшить качество подготовки водителей.

Стоит также отметить, что за рубежом повторное обучение проводится за счет автошколы.

Мера распространяется на автолюбителей, попавших в аварию в течение двух лет с момента получения водительских прав.