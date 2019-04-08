Минпросвещения составило проект приказа о проведении ежегодного тестирования на наркотики среди школьников в возрасте от 13 лет, сообщает РБК.

Предполагается, что процесс будет добровольным. До 15 лет на него будет необходимо согласие родителей, после – самих учеников.

Социально-психологическое тестирование будет проводиться в форме анкетирования. Оно направлено на раннее выявление случаев потребления запрещенных веществ.

Анкеты планируется направлять затем в органы власти, занимающихся вопросами образования.

Хранение анкет будет осуществляться с сохранением конфиденциальности.