Новый круглосуточный канал будет полностью посвящен UFC* – крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам.

UFC ТВ на эксклюзивной основе будет транслироваться в "Интерактивном ТВ" компании "Ростелеком" на кнопке 600, также он будет доступен на мультимедийной платформе Wink*. Абонентская база "Интерактивного ТВ" превышает 5,2 миллиона домохозяйств (семей) по всей России.

Канал начнет вещание с показа турнира UFC Fight Night®*: Олейник vs Оверим в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля 2019 года. На новом телеканале будут доступны прямые трансляции всех турниров UFC, а также их повторы в прайм-тайм, чтобы фанаты не пропустили ни минуты мероприятий. Помимо этого в эфире появятся программы собственного производства, записи ранее прошедших боев, интервью и обзоры, посвященные деятельности UFC.

"Запуск телеканала UFC ТВ – это новая веха в истории промоушена в России и СНГ. Теперь все фанаты ММА* смогут смотреть турниры в высоком качестве на своих телевизорах. В последние месяцы в России был запущен русскоязычный YouTube*-канал UFC, а также был адаптирован глобальный сайт промоушена, благодаря чему в России появилось больше качественной информации о UFC. Все это способствует эффективному развитию экосистемы UFC. Мы уверены, что новый телеканал сделает контент UFC доступным для еще более широкой аудитории, создав важную платформу для роста нашей фанатской базы, и закрепит имидж UFC как лидирующего спортивного бренда в России", — комментирует вице-президент UFC по России Андрей Громковский.

Первые зрители UFC ТВ увидят бой россиянина Алексея Олейника — девятого номера в тяжелой весовой категории — с ветераном UFC Алистаром Оверимом. Генеральный беттинговый партнер телеканала UFC ТВ — Париматч.

ЮЭфСи, Уинк, Файт Найт, ЭмЭмЭй, Ютуб, ЮЭфСи Раша, Чайна Инвестмент Корпорейшен, Мабадала Инвестмент Кампани, Фейсбук.ком, Твиттер, Снэпчат, Инстаграм – прим.ред.