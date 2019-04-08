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Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг

, ИА "Амител"
Положительной оказалась проба, взятая 10 ноября 2018 года
В крови россиянки обнаружен диуретик фуросемид, внесенный в список запрещенных для спортсменов веществ / Фото: pixabay.com

В крови россиянки обнаружен диуретик фуросемид, внесенный в список запрещенных для спортсменов веществ / Фото: pixabay.com

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев вынесла решение о дисквалификации российской фигуристки Анастасии Шакун, сообщает РИА Новости.

Положительной оказалась допинг-проба спортсменки, которую взяли 10 ноября 2018 года при участии в турнире по танцам на льду в чешском Оломоуце.

В крови россиянки обнаружен диуретик фуросемид, внесенный в список запрещенных к потреблению спортсменами веществ.

Шакун, выступавшая в паре с Рагимовым, дисквалифицирована на год, а результаты пары аннулированы.

Срок дисквалификации отсчитывается с 10 ноября. Таким образом, фигуристка сможет выступать на соревнованиях с 9 ноября 2019 года.  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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