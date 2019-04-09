В марте в России было продано 41,9 тысяч новых автомобилей, из них 26,2% — российских марок, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Это на 1,7 процентных пункта выше, чем месяцем ранее (24,5%).

Количество проданных российских автомобилей за месяц выросло на 8,6%.

По числу купленных у производителя машин традиционно лидирует LADA (33,8 тысяч единиц, рост на 10%).

Значительный рост продаж демонстрирует и УАЗ (3,1 тысячи штук, +9%). ГАЗ же незначительно снизил свои показатели, продав 5 тысяч машин (-1%).

Стоит отметить, что тенденция увеличения доли покупок отечественных машин в автосалонах наблюдается и по результатам квартала.

В этом году она составила 25,9%, в то время как за аналогичный период 2018-го была только 25%.