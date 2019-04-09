Американские ученые из Университета штата Мичиган провели исследования на мышах, давая им пищевую добавку Е319 и выяснили, что она снижает иммунитет при гриппе, а также может повредить ДНК и вызывать опухоли желудка, сообщает "МедикФорум".

В частности, мыши, принимающие Е319 (трет-бутилгидрохинон) в размерах, сопоставимых с потреблением человека, демонстрировали низкую сопротивляемость гриппу.

При этом в отличие от животных, не принимающих пищевую добавку, они с большим трудом справлялись с заболеванием.

Кроме того, их клетки, ответственные за уничтожение вируса, тратили больше времени, чтобы его распознать, даже если раньше уже "имели с ним дело".

Помимо ослабления иммунитета, опыты показали и другие опасные тенденции: увеличение риска повреждения ДНК и возникновения опухоли в желудке.

Стоит отметить, что Е319 добавляют в продукты в качестве консерванта-антиоксиданта. В частности, ее можно встретить в замороженных полуфабрикатах, ненасыщенных растительных маслах и животных жирах.

"Диета с низким содержанием жиров и сокращение количества разных снеков в рационе помогут сократить ее потребление", — заверили исследователи.