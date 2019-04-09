Ростех анонсировал создание электронно-лучевого 3D-принтера для печати металлическими порошками, сообщает ФАН. Его дебютный запуск запланирован на 2020 год.

В числе преимуществ изобретения называется возможность создавать сверхпрочные детали практически любой сложности. Это могут быть как ракетные двигатели, так и элементы размером в десятые доли миллиметра.

Еще одним важным качеством, которого невозможно добиться традиционным способом изготовления – это снижение веса на 86%.

Конечно, наибольшую значимость такое достижение имеет для космической отрасли, где вес имеет огромную роль.

Кроме того, ожидается, что изобретение будет скоростным и высокоточным. Также он будет мало зависеть от качества порошков.