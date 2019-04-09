Фильм "Братство", как изначально и планировалось, выйдет в прокат 9 мая, сообщает "Интерфакс".

В Минкультуры подтвердили, что выдали прокатное удостоверение картине Павла Лунгина про вывод советских войск из Афганистана.

Напомним, член Совета Федерации от Рязанской области, ветеран СВР Игорь Морозов крайне негативно отреагировал на демонстрацию преступлений, совершаемых советскими солдатами.

В связи с "непатриотичностью" ленты Морозов призвал коллег приложить усилия для запрета премьеры ленты 9 мая, как это было запланировано изначально.

Как выяснилось, его инициатива не получила поддержки – премьера фильма пройдет именно в День Победы.