Камень-на-Оби, как известный по фильмам и компьютерным играм вымышленный город Сайлент Хилл, уже несколько дней засыпает пеплом.

Как сообщают "Каменские известия", последствия непрекращающегося в заречье пожара в виде летающей в воздухе золы и сажи заметны как в центре города, так и в его отдельных районах: 330-й квартал, школа № 3, "старинка".

Начальник 8-го отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Жарков пояснил журналистам, что огонь распространился на труднодоступную для пожарной техники местность и не несет угрозы жителям.

"Горит сухая растительность, – уточнил Жарков. – Населенным пунктам ничего не угрожает, ситуация находится под постоянным контролем".

Чтобы предотвратить подобные возгорания в лугах и лесах, с 15 апреля в регионе начнет действовать особый противопожарный режим, при котором разведение костров будет запрещено.