Старший следователь следственного отдела ОМВД России по Горно-Алтайску предстанет перед судом по обвинению в фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщает республиканское СУ СКР.

Как установлено следствием, в июле 2017 года 33-летняя сотрудница полиции решила "ускорить" предварительное следствие по делу о краже, приложив выдуманные показания потерпевших.

Дело в том, что они на месте преступления на самом деле никого не видели, а из документов следователя выходило, что описание якобы замеченной на месте преступления женщины точно совпадало с внешностью подозреваемой.

Фальсифицированные протоколы допроса были приобщены правоохранительницей к материалам дела.

В результате обвиняемую уволили из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 303 УК РФ. Уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.