Роспотребнадзор по Алтайскому краю информирует о раннем начале активности клещей.

Так, укусы уже зафиксированы в Алтайском, Бийском, Завьяловском, Красногорском, Локтевском, Первомайском и Петропавловском районах, а также в Барнауле, Камне-на-Оби и Рубцовске.

Примечательно, что по данным Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, из всех исследованных клещей, укусивших жителей региона, 14,3% – переносчики вируса клещевого энцефалита.

Однако заражения им людей не произошло из-за того, что пострадавшим от присасывания своевременно был введен иммуноглобулин.

Активность клещей растет. По оценке специалистов, ее пик придется на май.

Готовится комплекс мероприятий, направленный на акарицидную обработку территорий парков, скверов, "зеленых зон", санаториев, детских оздоровительных учреждений, баз отдыха, турбаз, больниц и кладбищ.