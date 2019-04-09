Вторник, 9 Апрель, 10:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,35
€ 73,36
Обь
297см +55

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

14,3% клещей, укусивших жителей Алтайского края, энцефалитные

, ИА "Амител"
Сезон активности кровососущих начался раньше, чем в прошлом году
Активность клещей растет / Фото: pixabay.com

Активность клещей растет / Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор по Алтайскому краю информирует о раннем начале активности клещей.

Так, укусы уже зафиксированы в Алтайском, Бийском, Завьяловском, Красногорском, Локтевском, Первомайском и Петропавловском районах, а также в Барнауле, Камне-на-Оби и Рубцовске.

Примечательно, что по данным Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, из всех исследованных клещей, укусивших жителей региона, 14,3% – переносчики вируса клещевого энцефалита.

Однако заражения им людей не произошло из-за того, что пострадавшим от присасывания своевременно был введен иммуноглобулин.

Активность клещей растет. По оценке специалистов, ее пик придется на май.

Готовится комплекс мероприятий, направленный на акарицидную обработку территорий парков, скверов, "зеленых зон", санаториев, детских оздоровительных учреждений, баз отдыха, турбаз, больниц и кладбищ.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
09:51
Светофоры отключили на улице Гоголя в Барнауле 0
09:34
Росгвардия объяснила выселение из жилья ветеранов ОМОНа 2
09:26
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за март 2019 года 0
09:13
14,3% клещей, укусивших жителей Алтайского края, энцефалитные 0
09:02
Полная перезагрузка: где на Алтае совместить первоклассный отдых с оздоровлением 0
08:53
За подтасовку показаний судят экс-следователя в Горно-Алтайске 0
08:46
Алтайский Сайлент Хилл: Камень-на-Оби засыпает пеплом 2
08:32
Банкет за полчаса и другие секреты ресторанного бизнеса: где о них узнать 0
08:15
Этикет истинной леди: 5 главных правил, которые должна знать любая девушка 4
08:03
Ужесточение закона для застройщиков: что изменится для барнаульцев 8
08:02
Зачем нужна банковская гарантия и как ее получить: инфографика 0
07:50
Нужно ли платить транспортный налог за весельную лодку 0
07:40
Лекарства, которые спасают жизнь 3
07:34
Алтайский бизнес жалуется на шквал налоговых проверок, налоговая отвечает 12
07:22
На "елочке" – по лужам: как рисунок протектора влияет на свойства шин 0
07:15
Напутано с проводкой: что делать, если часто выбивает автоматы в счетчике 1
07:03
Двухэтажную квартиру с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 14,7 млн 0
06:48
"Я буду вас ждать, если не умру": как "Марафон Победы" помогает ветеранам жить 1
06:32
Пришел на урок в одних трусах: подборка записей из школьных дневников 8
06:23
"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина 27
06:14
Тепло под +20 градусов обещают в Алтайском крае 9 апреля 0
06:01
Газон, как в Европе: мэрия Барнаула планирует озеленить Нагорный парк 9
05:44
Макгрегор напал на мужчину за фразу "Русские избили тебя" 0
04:25
Фильм Лунгина "Братство" выйдет в прокат 9 мая 1
03:09
"Ростех" создает 3D-принтер для печати ракетных двигателей 2
02:35
Ученые: пищевая добавка Е319 может ослабить иммунитет 0
01:52
Россияне стали чаще выбирать отечественные автомобили 3
00:30
Иран включил ВС США в список террористических организаций 0
23:43
Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг 0
23:27
Российских школьников хотят тестировать на наркотики с 13 лет 2
23:06
Водителей-новичков после ДТП могут отправить на переобучение 2
22:44
Лукашенко предсказал результат выборов на Украине 1
22:21
Прокуратура требует отставки мэра Оби 0
22:09
В Алтайском биосферном заповеднике просыпаются от спячки медведи 0
21:42
В Барнауле будут судить мужчину за обман 12 покупателей электроники 0
21:22
Стоимость проезда по трем платным дорогам России повысят 0
21:09
В пользу государства изъяли имущество Шестуна на 10 млрд рублей 4
20:49
Порошенко не смог уволить губернатора Одесской области 0
20:27
Суд постановил снести тайно построенный ТЦ в Новосибирске 2
20:06
"Жизни детей дороже": в Бийске отменили открытие бассейна 0
19:40
Песков оценил готовность Путина к диалогу с Зеленским 1
19:20
Крым отложил введение курортного сбора на два года 1
19:08
Коротко о главном: ледоход, "Старый базар" и дорогой отдых на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 апреля
18:48
Глава Приморья: "узников китовой тюрьмы" отпустят на свободу 0
18:24
В Конгрессе США заявили об усталости от санкций против РФ 0
18:01
Неполадки в "Сбербанке онлайн" прокомментировали в банке 2
17:48
Троих жителей Алтайского края судят за похищение и избиение подростка 0
17:31
Нового прокурора Алтайского края Александра Руднева представили коллективу 4
17:23
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт 4
17:12
Рыбак под Барнаулом задел удочкой провода и погиб от удара током 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.