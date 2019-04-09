3 апреля 2019 года на саммите устойчивого развития, проводимом в Корейском институте передовых наук и технологий (KAIST), впервые опубликован мировой рейтинг влияния вузов – Times Higher Education University Impact Rankings 2019.

Опорный вуз Алтайского края – АлтГУ, занял в данном рейтинге 58-ю позицию в мире и самую высокую среди российских вузов.

Рейтинг влияния университетов измеряет успехи университетов мира в достижении целей ООН в области устойчивого развития, которые были приняты в 2016 году.

Times Higher Education оценивает вклад университетов по 11 из них:

№3 – обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

№ 4 – обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.

№5 – обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.

№8 – содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех.

№9 – создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций.

№10 – снижение уровня неравенства внутри стран и между ними.

№11 – обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов.

№12 – обеспечение рациональных моделей потребления и производства.

№13 – принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.

№16 – содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях.

№17 – укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Любой университет, который предоставляет данные по цели №17 и, по крайней мере, трем другим целям, включается в общий рейтинг. Кроме того, Times Higher Education публикует рейтинги по каждой отдельной цели устойчивого развития.

Итоговый балл университета в общей таблице рассчитывается путем объединения баллов по цели №17 и трех максимальных баллов из рейтингов 10 оставшихся целей устойчивого развития. На цель №17 приходится 22% от общего балла, в то время как на остальные цели по 26%. Это означает, что разные университеты оцениваются на основе разного набора целей устойчивого развития, в зависимости от их специфики.

Наиболее сильными позициями АлтГУ в рейтинге стал вклад в достижение следующих целей ООН:

Предметный рейтинг THE Позиция АлтГУ Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 28 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов 26 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях 49

Рейтинг "Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех" учитывает доступность образовательных ресурсов университета для населения, проведение открытых лекций, летних школ, уровень развития системы ДПО.

Так, в АлтГУ ежегодно проходят повышение квалификации и переподготовку более 5 тысяч человек и проводится более 20 летних школ. На сайте вуза размещено 1406 видеолекций, создан Открытый образовательный портал на платформе Moodle, который ориентирован на внешних пользователей: абитуриентов, иностранных студентов, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, научно-производственные объединения. По состоянию на 1 января 2019 года на портале создано 212 открытых курсов и работают 7490 пользователей. На Открытом портале развиваются открытые просветительские ресурсы "Интернет-лицей", "Открытая школа", "Подготовка к ЕГЭ", "Литературные места России". Формат онлайн-обучения по этой программе реализовывался также при помощи LMS Moodle на площадке Открытого образовательного портала при постоянном сопровождении преподавателями в сочетании с проводимыми просветительскими мероприятиями и акциями, как в университете, так и за рубежом (дни русского языка, недели российского образования, международные форумы и конгрессы, молодежные обмены). Другой сектор образовательных ресурсов на портале представлен разделами Центра переподготовки и повышения квалификации преподавателей АлтГУ. Эти электронные курсы реализуются в дистанционном формате для международной аудитории слушателей.

Сформирована единая информационно-образовательная среда, которая сочетает проведение публичных лекций по популярным тематикам (более 100) и размещение видеоматериалов на видеопортале университета. Платформа непрерывного образования университета позволила вовлечь более 20 тысяч жителей края и людей из других регионов в научно-образовательные проекты. Эта работа получила высокую внешнюю оценку (АлтГУ занял первое место в рейтинге опорных университетов России ИА ИНТЕРФАКС по данному направлению).

Рейтинг "Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов" учитывает доступность для населения ресурсов библиотек, культурных ценностей и пространств университета, музеев, выставок, площадок, количество ежегодных выступлений университетского хора, оркестра, театральных групп, сохранение университетом культурного наследия.

Так, в 2018 году "Центром культуры и просвещения" и "Центром непрерывного художественного образования" были реализованы брендовые и социокультурные проекты, проведено более 30 концертных программ и зрелищных мероприятий, позволивших привлечь свыше 10 тысяч зрителей. Более двух тысяч школьников посетили абонемент "Музыкальные уроки". Кроме того, университет стал использовать элементы своей инфраструктуры в качестве центральной площадки для проведения общегородских творческих мероприятий (в "Университетском дворике" в 2018 году проведено более 10 мероприятий). Обеспечен двукратный рост численности жителей региона, прошедших через программы повышения квалификации опорного университета в сфере креативных индустрий (298 человек). Было реализовано 8 новых программ: "Концертмейстерское мастерство", "Теория и история искусства", "Актуальные проблемы обучения детей изобразительному искусству в системе ДПО", "Профессиональное обучение: дизайн" и другие.

Следует отметить, что показатели рейтинга требуют, чтобы университеты представили доказательства по каждому из них. Приоритет отдается доказательствам, которые являются публичными. Доказательства оцениваются на основе набора критериев, а решения подвергаются перекрестной проверке в случае неопределенности.