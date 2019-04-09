Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал публичное видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину пятерых ветеранов ОМОНа, в котором они попросили не выселять их из жилья, сообщает РБК.
По словам Грибакина, ведомство находится в курсе ситуации со зданием, размещенном по указанному адресу.
Здание казарменного типа изначально было построено для проживания семей сотрудников ОМОНа на время прохождения службы, и сотрудники были извещены о том, что после отставки им придется освободить помещения для других правоохранителей, утверждает представитель Росгвардии.
По его словам, при увольнении со службы они подписали документы о необходимости освобождения занимаемых комнат и на тот момент претензий не возникало.
"Зная о том, что при увольнении необходимо освобождать служебную площадь, им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, – подчеркнул Грибакин. – И трое из них были приняты на учет для получения соцвыплаты".
Напомним, ранее на видеохостинге YouTube появилось обращение к Владимиру Путину под названием "SOS! Ветераны становятся бомжами" от бывших сотрудников ОМОНа.
Они пожаловались на то, что их заселили в жилые помещения, а выселяют из нежилых.
"Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?", – вопрошают участники ролика, считая, что заслужили большего уважения от государства, выполняя служебно-боевые задачи на Болотной и Манежной площадях, во время проведения чемпионата мира по футболу и в других местах.
Комментарии
А в Россгвардию приходишь на работу и сразу рядовым квартиру частную дают или только офицерам?
ах на болотной и манежной значит - какже помним помним чё вы там творили!
Только в России такое может быть. Ведь никто не думает разгоняя Болотную, что сам может оказаться в таком положении. В 2005-2010 годах многие судились с МВД по не выплатам сверхурочных, боевых и т.д. И это нормально!!! Молодые сотрудники прочитав скорее всего подумают так: "Поеду в Чечню, поймаю "БАСАЕВА" и..... отпущу за деньги, чтобы купить квартиру, а то и меня также выкинут как кота помойного....""". Очень грустно!!!
Отдайте приказ ОМОНу из Ингушетии, они быстро освободят жилплощадь
Не боятся, что им печень по асфальту размажут...
система начинает пожирать свой хвост...
Т.е. они просто поленились собрать документы на получение "для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения"?
Тема-то не нова,все наши служивые при уходе в отставку получать жилье бесплатно хотят в Москве, С-Петербурге или Краснодаре. И все! Поэтому тысячи квартир в регионах пустуют.
А зарплаты разве у них не хватает взять ипотеку?
вот и прошла необходимость в вас к государству, вставайте в ряды к обычному народу.
Как то не по-мужски, намекают, вспоминая Болотную. Даже жутковато стало....
пацаны, я заметил, кто честно служил Родине, и выходя на военную пенсию не имеет ни чего, не квартиры, ни семьи, не денег. Если ставят на очередь на жильё, то по счёту какой нибудь миллионный. Короче кидалово. Вовремя я ушёл. Хоть нервы подлечил, за 8 лет, что не служу.