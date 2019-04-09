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Росгвардия объяснила выселение из жилья ветеранов ОМОНа

, ИА "Амител"
В ведомстве уточнили, что казарменное помещение предоставляется только на период службы
На видеохостинге YouTube появилось обращение к Владимиру Путину от ветеранов ОМОНа / Фото: скриншот из видео

На видеохостинге YouTube появилось обращение к Владимиру Путину от ветеранов ОМОНа / Фото: скриншот из видео

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал публичное видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину пятерых ветеранов ОМОНа, в котором они попросили не выселять их из жилья, сообщает РБК.

По словам Грибакина, ведомство находится в курсе ситуации со зданием, размещенном по указанному адресу.

Здание казарменного типа изначально было построено для проживания семей сотрудников ОМОНа на время прохождения службы, и сотрудники были извещены о том, что после отставки им придется освободить помещения для других правоохранителей, утверждает представитель Росгвардии.

По его словам, при увольнении со службы они подписали документы о необходимости освобождения занимаемых комнат и на тот момент претензий не возникало.

"Зная о том, что при увольнении необходимо освобождать служебную площадь, им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, – подчеркнул Грибакин. – И трое из них были приняты на учет для получения соцвыплаты".  

Напомним, ранее на видеохостинге YouTube появилось обращение к Владимиру Путину под названием "SOS! Ветераны становятся бомжами" от бывших сотрудников ОМОНа.

Они пожаловались на то, что их заселили в жилые помещения, а выселяют из нежилых.

"Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?", – вопрошают участники ролика, считая, что заслужили большего уважения от государства, выполняя служебно-боевые задачи на Болотной и Манежной площадях, во время проведения чемпионата мира по футболу и в других местах.

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

9.04.2019 09:44
Dimon Grin_google

А в Россгвардию приходишь на работу и сразу рядовым квартиру частную дают или только офицерам?

1  0
9.04.2019 09:47
месный

ах на болотной и манежной значит - какже помним помним чё вы там творили!

0  0
9.04.2019 10:03
Гость

Только в России такое может быть. Ведь никто не думает разгоняя Болотную, что сам может оказаться в таком положении. В 2005-2010 годах многие судились с МВД по не выплатам сверхурочных, боевых и т.д. И это нормально!!! Молодые сотрудники прочитав скорее всего подумают так: "Поеду в Чечню, поймаю "БАСАЕВА" и..... отпущу за деньги, чтобы купить квартиру, а то и меня также выкинут как кота помойного....""". Очень грустно!!!

0  0
9.04.2019 10:13
- гость -

Отдайте приказ ОМОНу из Ингушетии, они быстро освободят жилплощадь

0  0
9.04.2019 10:18
- гость -

Не боятся, что им печень по асфальту размажут...

0  0
9.04.2019 10:20
- гость -

система начинает пожирать свой хвост...

0  0
9.04.2019 10:54
- гость -

Т.е. они просто поленились собрать документы на получение "для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения"?
Тема-то не нова,все наши служивые при уходе в отставку получать жилье бесплатно хотят в Москве, С-Петербурге или Краснодаре. И все! Поэтому тысячи квартир в регионах пустуют.

0  0
9.04.2019 11:03
- гость -

А зарплаты разве у них не хватает взять ипотеку?

0  0
9.04.2019 11:06
иГОРь 66РУС

вот и прошла необходимость в вас к государству, вставайте в ряды к обычному народу.

0  0
9.04.2019 11:16
Галина

Как то не по-мужски, намекают, вспоминая Болотную. Даже жутковато стало....

0  0
9.04.2019 11:35
роман

пацаны, я заметил, кто честно служил Родине, и выходя на военную пенсию не имеет ни чего, не квартиры, ни семьи, не денег. Если ставят на очередь на жильё, то по счёту какой нибудь миллионный. Короче кидалово. Вовремя я ушёл. Хоть нервы подлечил, за 8 лет, что не служу.

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