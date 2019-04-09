В преддверии второго тура президентских выборов Петр Порошенко в эфире ICTV обратился с посланием к избирателям восточной части страны, пообещав, что "никто не будет посягать на их право говорить на русском языке", сообщает ТАСС.

По его словам, у них "будет все хорошо", если они выучат украинский язык.

При этом Порошенко причислил и себя к русскоязычным людям.

"Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке", – заявил глава государства.

Он даже выразил готовность написать диктант или сочинение по-русски, если у кого-то возникают сомнения в правдивости его слов.