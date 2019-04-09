Угрозы подтопления нет: в МЧС рассказали о развитии паводка на Алтае

Паводковая обстановка в Алтайском крае остается на особом контроле – в данный момент в регионе нет угрозы подтопления населенных пунктов.

Как сообщили в краевом главке МЧС, сейчас в регионе продолжается процесс вскрытия рек. "На реке Алей в городе Рубцовске наблюдается стабилизация уровня воды (530 сантиметров при критическом 600 сантиметров). Заторов нет, на реке чисто, прогнозируется дальнейшее снижение. Достаточно высокий уровень сохраняется на реке Алей у города Алейска – 767 сантиметров при критическом уровне 810 сантиметров. Наблюдается активное разрушение ледового покрова на водных объектах. В остальных реках края уровни воды значительно ниже критических", – указывают в экстренном ведомстве.

Также сообщается, что в минувшие сутки путем проведения взрывных работ на ледовом заторе была устранена угроза подтопления в районе села Шипицино Тальменского района на реке Чумыш.

"При проведении авиационной разведки ледовой обстановки были выявлены заторные явления на реке Чумыш в Тальменском районе вблизи населенного пункта Шипицино. Силами взрывных бригад "Кузбасспецвзрыв" данный затор был ликвидирован. Угроза подтопления данного населенного пункта снята. В настоящий момент паводковая обстановка на территории Алтайского края стабильная и находится под контролем", – отметил заместитель руководителя территориального органа по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Владимир Драчев.

Паводковая обстановка в крае остается на особом контроле. В готовности находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 100 человек и 14 единиц техники.