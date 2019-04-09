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Чайка: в "Роскосмосе" и "Ростехе" похитили 1,6 млрд рублей

, ИА "Амител"
По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела
Как следует из доклада генпрокурора Юрия Чайки, на предприятиях 'Роскосмоса' и 'Ростеха похитили 1,6 млрд / Фото: anticorr.media

Как следует из доклада генпрокурора Юрия Чайки, на предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха похитили 1,6 млрд / Фото: anticorr.media

Свыше 1,6 млрд рублей в 2018 году похищено на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха", следует из направленного в Совет Федерации доклада генпрокурора Юрия Чайки.

Как сообщает РИА "Новости", средства выделялись на изобретение новейшего вооружения, но бесследно исчезли, будучи не использованными по назначению.

Таковы результаты прокурорских проверок, на основании которых были возбуждены уголовные дела.

В общей сложности за год генпрокуратура совместно с другими органами проверила почти 19 тысяч госкорпораций, исполнителей оборонного заказа и органов госвласти.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

9.04.2019 11:28
- гость -

Фигня, Ростех спишет деньги на напечатанные детали для двигателя ракет и скажет, что в космос улетели!

0  0
9.04.2019 11:30
- гость -

Сколько уже мусолят про эти 1.6 млрд рублей, а воз и ныне там!

0  0
9.04.2019 11:33
- гость -

11:30
- гость -
Сколько уже мусолят про эти 1.6 млрд рублей, а воз и ныне там!

Это он так намекает, что ещё немного и ата-та))

0  0
9.04.2019 11:44
- гость -

уже расстрелять всех с конфискацией имущества до троюродных бабушек

0  0
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