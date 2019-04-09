Свыше 1,6 млрд рублей в 2018 году похищено на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха", следует из направленного в Совет Федерации доклада генпрокурора Юрия Чайки.
Как сообщает РИА "Новости", средства выделялись на изобретение новейшего вооружения, но бесследно исчезли, будучи не использованными по назначению.
Таковы результаты прокурорских проверок, на основании которых были возбуждены уголовные дела.
В общей сложности за год генпрокуратура совместно с другими органами проверила почти 19 тысяч госкорпораций, исполнителей оборонного заказа и органов госвласти.
Комментарии
Фигня, Ростех спишет деньги на напечатанные детали для двигателя ракет и скажет, что в космос улетели!
Сколько уже мусолят про эти 1.6 млрд рублей, а воз и ныне там!
11:30
- гость -
Сколько уже мусолят про эти 1.6 млрд рублей, а воз и ныне там!
Это он так намекает, что ещё немного и ата-та))
уже расстрелять всех с конфискацией имущества до троюродных бабушек