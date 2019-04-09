СМИ Алтайского края сообщили о том, что председатель комитета по образованию администрации Барнаула Наталья Полосина покинула свою должность и собирается перейти работать в министерство образования Алтайского края. Издания ссылаются "на собственные источники".

9 апреля в пресс-центре администрации Барнаула ИА "Амител" официально сообщили, что на данный момент Наталья Полосина находится в отпуске. На момент ее отсутствия обязанности руководителя комитета по образованию города Барнаула исполняет Андрей Муль.

"Наталья Полосина находится в отпуске и никуда из администрации города еще не ушла", – сказала председатель комитета информационной политики администрации города Барнаула Екатерина Андреева. Отметим, Наталья Полосина в должности председателя городского комитета по образованию работает с октября 2012 года.