Ледоход – 2019 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Активная фаза ледохода началась 8 апреля в Барнауле: подтаявшие небольшие льдины "парадом" медленно проплывают по реке Оби.

Как ранее писал Amic.ru, из-за теплой погоды структура льда рыхлая и пористая, вследствие чего лед легко ломается. Поэтому наблюдать можно только некрупные фрагменты. Впрочем, наслаждаться зрелищем это не сильно мешает. Барнаульцы с удовольствием приходят на Речной вокзал, чтобы понаблюдать за ледоходом.