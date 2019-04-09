Ледоход – 2019 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Активная фаза ледохода началась 8 апреля в Барнауле: подтаявшие небольшие льдины "парадом" медленно проплывают по реке Оби.
Как ранее писал Amic.ru, из-за теплой погоды структура льда рыхлая и пористая, вследствие чего лед легко ломается. Поэтому наблюдать можно только некрупные фрагменты. Впрочем, наслаждаться зрелищем это не сильно мешает. Барнаульцы с удовольствием приходят на Речной вокзал, чтобы понаблюдать за ледоходом.
Комментарии
Дык, эта, а где льдины - на снимках их как бы нет...
На одной из фотографий, мама с ребенком на льдине. Понимаю, что льдина большей частью лежит на берегу, но это край берега и льдина может развалится, ребенок соскользнет в ледяную воду!
Вторая фотка ОГОНЬ !!!