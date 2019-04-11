Современный мир со своим ритмом зачастую не позволяет оглянуться вокруг себя и вспомнить о важности внутренней гармонии, индивидуальном духовном и физическом саморазвитии. Работа, бизнес, бытовые дела – все это отвлекает от самого важного. Но что, если работа всей жизни – это и есть гармония. Пример такого бизнеса и дела – студия йоги и фитнеса "КОСМОС", которая совсем скоро отметит годовщину со дня своего открытия в Барнауле.

Портал Amic.ru пообщался с участниками этого уникального для нашего региона проекта и узнал, что такое гармония, которой одни люди готовы делиться с другими.

Итак, "КОСМОС" – это авторская студия инструктора Светланы Музыки. Сегодня Светлану знают, как инструктора воздушной йоги и руководителя собственного йога-проекта "ЙОГИНИ". Несколько лет основательница "КОСМОСА" работала в центре йоги, затем продолжила карьеру инструктора, развивая свой бренд в Instagram и открывая людям свое любимое направление "йога в гамаках".

С каждым уроком количество клиентов росло, круг любителей йоги ширился, многие люди становились друзьями. В ноябре 2017 Светлана создала собственный проект "ЙОГИНИ". А затем стартовал еще более широкий проект в лице студии йоги и фитнеса "КОСМОС". Первое занятие йоги в гамаках здесь прошло 3 мая 2018 года.

По словам Светланы, идея "КОСМОСА" изначально выросла из того, чтобы создать особенное пространство в городе, где будет самый большой зал воздушной йоги. К слову, это случилось – сегодня в одном из залов "КОСМОСА" – целых 18 алых гамаков.

"КОСМОС" сразу стал расширяться и стал тем местом, где комфортно и приятно находиться разным людям вне зависимости от пола, возраста, уровня физической подготовки и активности. В "КОСМОСЕ" каждый найдет занятие по душе, по своему самочувствию", – отмечает Светлана.

Сегодня студия предлагает желающим очень широкий спектр услуг и занятий: воздушная йога, хатха-йога "Овсянка", йога для лица, фейсформинг, восточные танцы, фитнес, пилатес, Zumba, Айенгар, кундалини, три-йога, гонг-медитации, фристайл-йога, пауэр-йога, хатха-йога и нидра, уроки живописи, intim-фитнес, аэробика и йога для детей.

Многих барнаульцев заинтересует и то, что в "КОСМОСЕ" клиенты могут без проблем выбрать, посещать ли индивидуальные занятия или попробовать себя в коллективе. Кроме того, студии действительно есть что предложить детям.

Для любителей массажа в "КОСМОСЕ" работает отдельный кабинет. Клиенты могут выбрать для себя такие виды массажа, как: стоун, висцеральный, гавайский, гуа-ша, джаму, фитнес-моделирование, массаж лица, медовый, оздоровительный, микс.

Особое внимание Светлана акцентирует на сотрудниках "КОСМОСА", говоря: "В нашей студии космический состав! Это лучшие инструкторы города. Это наша гордость".

Портал Amic.ru пообщался с командой "КОСМОСА" и убедился в том, насколько эти люди живут своей работой и настроены на то, чтобы делиться энергией с окружающими.

Так, Дарья Казанцева, инструктор хатха-йоги "Овсянка", рассказывая о преподаваемых ею практиках, отмечает: "Этот комплекс меня буквально влюбил в себя разнообразием подходов, возможностью детальной проработки определенных групп мышц, связок. Он подходит для разной степени подготовки. Ко мне в основном люди идут за гибкостью и растяжкой, за расслаблением, а также для того чтобы улучшить свое здоровье – избавиться от боли в спине, восстановиться после различных травм. Вообще же могу сказать, что люди, пришедшие в йогу, получают ответы на вопросы, которые не могли найти. Они учатся смотреть на вещи под новым, диаметрально противоположным углом и в итоге обретают гармонию со своим внутренним миром".

По словам инструктора, очень часто йога становится общим семейным делом, когда один из клиентов студии "заражает" своим примером домочадцев, и в итоге на ковриках часто можно встретить сестер, мам с дочерьми, жен и мужей.

Преподаватель Айенгар-йоги Любовь Гордиенко тоже в полной мере является человеком, который демонстрирует, как любимое дело становится смыслом жизни. "Я люблю йогу, мне нравится ее преподавать и видеть, как меняются в лучшую сторону люди, начиная ее практиковать. Сейчас, спустя уже много лет, я благодарна судьбе за йогу. Она сделала мою жизнь лучше и не только в физическом плане. Йога научила меня жить в настоящем моменте и не поддаваться стрессу. Благодаря йоге я стала счастливее и даже сделала йогу своей профессией, и считаю, что мне очень повезло!"

Собеседница отмечает, что сегодня на занятиях йоги, конечно же, больше женщин, чем мужчин. Однако она уверена, что со временем представители сильного пола все активнее будут увлекаться такими практиками и массово потянутся в залы.

Что же касается исключительно женских практик, то в "КОСМОСЕ" очень и очень многое об этом знает Елена Мигаль, целевой аудиторией которой как раз являются представительницы прекрасного пола.

"Когда мы рождаемся, в нас заложена природная женственность! На протяжении всей жизни наша задача просто поддерживать ее и раскрывать по-новому. Мои уроки "Женские практики" дают возможность проработать с каждой женщиной ее индивидуальность и раскрыть внутренний мир, помочь осознать жизненные ценности, ее ориентиры и проработать взаимоотношения с мужчинами. Я работаю на ментальном, физическом и психическом уровнях. Через телесные практики и техники мы прорабатываем все те блоки, которые стоят в нашем теле, как препятствия на пути к гармоничному и счастливому женскому состоянию. Буду рада видеть всех девушек , кто хочет встать на путь своего преображения, для того чтобы любить и быть любимой!", – рассказывает инструктор.

Популярным направлением у клиентов "КОСМОСА" является и аэробика. Преподаватель этих занятий Ирина Семаева, говоря о своей работе, отмечает: "Аэробика – отличный вариант кардионагрузки. Я называю ее "нескучным кардио". Многим девчонкам не хватает движения, драйва. Некоторые понимают, для того чтобы оставаться в потрясающей форме, нужно совмещать нагрузки – и йогу, и фитнес, и танцы, и аэробику. Поэтому ко мне приходят за движением, за активной работой на тренировке и, конечно, за красивым телом. Мне нравится смотреть за девчонками, как они меняются.

Еще один очень популярный комплекс практик – пилатес. Фитнес-тренер по направлению mind body (пилатес, stretching, йога) Мария Мелентьева, говоря о занятиях, подчеркивает: "В отличие от других направлений, пилатес задействует не только крупные, но и более мелкие мышцы! Система подходит для людей, имеющих абсолютно разную степень физической подготовки. Регулярные тренировки улучшают кровообращение, повышают гибкость тела, тонизируют вялые от сидячего образа жизни мышцы. На мои занятия люди идут за здоровьем, ощущениями, гибкостью своего тела. Клиент после тридцати уроков пилатеса получает абсолютно новое тело. Что очень важно, на этих занятиях равная эффективность и для мужчин, и для женщин".

Есть в "КОСМОСЕ" и инструкторы-мужчины. Так, преподаватель силовой йоги в гамаках Валерий Хорохордин, рассказывая о своих занятиях, говорит: "Мне нравится йога как способ проникнуть в себя, почувствовать не только тело, как при обычных силовых тренировках, но и что-то неуловимое – очень важное в себе. Йога – это разговор твоей сущности с самим собой. Что формируется в силовой йоге в гамаке? Сила, ловкость, баланс. Необходимость сохранять равновесие в целом ряде упражнений способствует развитию вестибулярного аппарата. Упражнения в гамаке способствуют лучшей координации движений, развитию ловкости. Кроме того, это имеет очевидный психологический эффект, а специальные упражнения однозначно повышают настроение и самооценку.

Инструктор хатха-йоги по системе Вячеслава Овсянникова (в простонародье – "Овсянка") Андрей Салыкин, рассказывая о своей работе, подчеркивает: "Изначально йога рассчитана на то, чтобы люди были здоровы и духом, и телом. Однозначно, все, кто начинают заниматься йогой, получают стимул совершенствовать себя! Получают стимул делать себя лучше, здоровее, активнее. Получают импульс к более позитивному мышлению и восприятию реальности! Но получить стимул – это еще не значит получить цель. Йога – это не самоцель. Она инструмент для достижения цели. Андрей также уверен, что йога является очень актуальной практикой для мужчин. "На счет того, что йога – это "женская" тема, я улыбаюсь. Ведь изначально йога была доступна только мужчинам. Женщинам было запрещено ею заниматься. Но у нас в стране, действительно, йога считается исключительно "женской" темой. Но это мировоззрение уже начинает меняться. И с каждым месяцем у нас в студии появляется все больше и больше мужчин. Кто-то приходит со своей парой, кто-то приходит сам, осознанно желая заниматься развитием и самосовершенствованием себя.

Еще одним очень популярным направлением йоги является три-йога. Инструктор Марина Киршенкина, рассказывая об этом комплексе занятий, объясняет: "Три-йога – это медитативная практика, включающая в себя три аспекта – асана, мудра и пранаяма. В потоке своего дыхания мы перетекаем из одной асаны в другую, совершая волнообразные движения в позвоночнике. Мне нравится это практика своей плавностью и разнообразием. Несмотря на то, что практика мягкая, в ней достаточно комплексов на развитие силы, также есть медитативные комплексы".

Ее коллега по Три-йоге Нина Дуванова добавляет: "Это мягкая вдумчивая йога, где дыхание и движение происходят в едином потоке. Вызывает невероятное спокойствие ума и заряжает энергией. После этой йоги вы почувствуете прилив сил, активность, у вас появится куча новых идей. Очень подходит для напряженных людей, творческих, нуждающихся в перезагрузке. На занятиях йогой человек раскрепощается, раскрывается. Йога пробуждает осознанность ума через тело. Радость тела через медитацию и физическую нагрузку".

Еще один инструктор "КОСМОСА" Ирина Саблина, говоря о своей работе, рассказывает: "Я преподаю кундалини йогу и три-йогу, а также провожу персональные занятия йога-терапии. Йога сама выбрала меня. Я пришла за здоровьем и гибкостью, а получила целый мир, который полностью изменил мою жизнь. Две традиции, которые я практикую, дополняют друг друга и дают мне основу для счастливой жизни".

Конечно, в йоге присутствует и эклектика. Например, инструктор Екатерина Великая ведет класс "Йога 50/50". "Это смесь классической хатха-йоги и йоги в гамаках. Люблю сама и полетать, и освоить новые акробатические трюки в гамаке, а также поскручиваться на полу и успокоить ум в балансах. Мои ученики, много работающие с людьми, часто приходят за успокоением сознания, чтоб суметь трансформировать усталость, гнев во что-то благостное. В группе я стремлюсь уделить внимание и откорректировать каждого. Но персональные уроки в корне отличаются от групповых. Это особая сонастройка, особая атмосфера, подбор упражнений, которые необходимы именно сейчас, это учет физиологических особенностей, учет того, что именно хочет получить ученик от меня на уроке. Процветает и семейная практика. Приятно видеть мам с детишками, мужьями, родственниками", – рассказывает инструктор.

Есть в "КОСМОСЕ" и инструкторы, которые работают с детьми, а также практикуют такое направление, как йога для лица. "Я инструктор студии "КОСМОС" по направлениям детской йоги и йоги для лица. Все больше убеждаюсь, как йога реально меняет детей и помогает им. Я считаю, что ребенок, который с детства владеет начальными навыками медитации, расслабления, управления своим телом, будет иметь хорошие преимущества, когда повзрослеет. Чем раньше вы подарите детям йогу, тем более здоровыми и счастливыми людьми они будут. Что касается йоги для лица, то я третий год провожу эти занятия и считаю их абсолютно реальной альтернативой косметологическим методам омоложения. Это комплексный подход к молодости и здоровью нашего лица и тела, который включает: основные асаны йоги, техники самомассажа, энергетические и женские практики, омолаживающие упражнения для лица, дыхательные техники, медитации и визуализации. Такой подход обеспечит молодость и красоту на долгие годы", – рассказывает преподаватель Лариса Зевакова.

Найдется в "КОСМОСЕ" и место для тех, кто желает потанцевать. Анастасия Потапахина – преподаватель восточных танцев. Говоря о работе и о том, зачем люди приходят на занятия, она отмечает: "Я выбрала этот профиль, так как с детства меня привлекает таинственность и загадка Востока. Люди приходят ко мне на занятия по разным причинам: кто-то похудеть, кто-то стать грациозной и пластичной, кто-то за танцетерапией, кто-то сделать любимому подарок. Девушка, связывая свою жизнь с танцем живота, укрепляет и поддерживает здоровье. Кроме того, восточные танцы выпрямляют осанку и, конечно же, повышают самооценку".

В итоге в студии йоги и фитнеса "КОСМОС" люди, стремящиеся к физическому и духовному развитию, могут получить очень широкий спектр услуг, овладеть самыми разными практиками и найти увлечение самого разного профиля. А кроме того, это отличная возможность расширить круг своих знакомств и найти единомышленников.

В ближайшее время будет доступна мобильная версия – приложение "КОСМОС", благодаря которому в своем телефоне можно легко выбрать урок и одним кликом записаться на массаж, консультацию или индивидуальное занятие. Также будет доступна запись и на групповые занятия.

Инструкторы студии йоги и фитнеса "КОСМОС":

Музыка Светлана

Салыкин Андрей

Казанцева Дарья

Великая Екатерина

Семаева Ирина

Захарова Лиза

Киршенкина Марина

Саблина Ирина

Дуванова Нина

Весна Варвара

Потапахина Анастасия

Хорохордин Валерий

Мигаль Елена

Гордиенко Любовь

Зевакова Лариса

Ишутина Ольга

Мария Мелентьева

Шиндер Жанна

Толстых Светлана

Наумова Дина

Студия находится по адресу: улица Пролетарская, 139, 1 подъезд, весь 6 этаж. Телефон / WhatsApp: 8-961-966-02-20.