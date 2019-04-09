Глава Минкультуры положительно воспринял решение Мосгорсуда об освобождении из-под домашнего ареста обвиняемого в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает Regnum.

Владимир Мединский выразил мнение, что суд поступил правильно. При этом он подчеркнул, что дело не в личности самого Серебренникова, а в "избыточности" такой меры для экономических преступлений.

Министр культуры также одобрил назначение более мягкой меры пресечения – подписки о невыезде. По его словам, это "уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему".

Напомним, Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении 133 из 214 миллионов рублей, которые выделили АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства РФ.