Церемония прощания с Алексеем Булдаковым / Фото: РИАМО, Николай Корешков, Газета.ru, Москва 24 / Антон Великжанин, @lukmedia.ru, @moskva_fm, @spletnicam_

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в московском Доме кино 8 апреля. Проститься с актером пришли заслуженный артист России Владимир Еремин, актеры Виктор Бычков и Александр Тютрюмов, актриса Наталья Хорохорина, актер Александр Панкратов-Черный, телеведущий Леонид Якубович – пишут "Вести.ru".

Булдаков скончался 3 апреля в Улан-Баторе от сердечной недостаточности. Похоронили актера на Троекуровском кладбище.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П. Чехова (1969). До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1985-1992 годах – актер Театра-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву. Популярность ему принесла роль генерала Михалыча в картинах Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" (1998) и другие.