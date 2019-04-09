В 2018 году в России заключено 917 тысяч браков, сообщает РБК со ссылкой на сведения Росстата. Это на 12,7% ниже, чем годом ранее (1,05 млн).

При этом коэффициент брачности составил 6,2 брака на тысячу человек населения (в 2017-м – 7,2). Это рекорд XXI века.

Аналогичные показатели можно было наблюдать только в 2000 году. Все последующие годы он был значительно выше.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова назвала такую статистику ожидаемой.

Она объясняет это тем, что сейчас пришло время создавать семью поколениям 1990-х, которые весьма малочисленны. Поэтому эксперт прогнозирует новые антирекорды в ближайшие годы.