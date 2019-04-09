Жителя Усть-Коксинского района Горного Алтая подозревают в покушении на изнасилование женщины, соединенное с угрозой убийством.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 23 февраля 2019 года в одном из частных домов в селе Шебалино мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения применил в отношении 53-летней местной жительницы физическое насилие и предпринял попытку ее изнасилования.

"Однако довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия стали очевидны для пришедшей в дом квартиросъемщицы, которая, услышав крики потерпевшей, пришла ей на помощь, а злоумышленник с места преступления скрылся", – уточняют в СКР.

Личность нападавшего была установлена. Им оказался 44-летний житель Усть-Коксинского района. Расследование уголовного дела продолжается.