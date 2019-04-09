Водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта просят быть осторожными/ Фото: barnaul.org

Павильоны на остановках общественного транспорта начали мыть в Барнауле в рамках месячника весенней санитарной очистки.

Как сообщают в пресс-центре городской администрации, бригада ДЭУ Железнодорожного района МБУ "Автодорстрой" выполняет работы на остановках по проспектам Строителей, Красноармейскому, улице Советской Армии с помощью вакуумно-подметальной машины ЭД-244.

"Это лишь одна из многочисленных функциональных возможностей спецтехники, которая хорошо зарекомендовала себя для санитарной уборки городских улиц в весенне-летний сезон", – уточняют в мэрии.

Дорожная служба призывает водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта быть внимательными и осторожными.