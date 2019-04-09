Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний в 2018 году упали на 6,5 млрд долларов, что является рекордом за всю историю ведения такой статистики (с 1997 года), сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.
Зарубежные инвесторы вложили в российские компании 15,9 млрд долларов, в то время как изъяли свои вложения на сумму 22,4 млрд долларов.
Столь негативную динамику эксперты объясняют влиянием санкционной войны России с западными странами.
"Если раньше многие компании воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкционных трений", – констатировала главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова.
Также стоит отметить, что, по информации ЦБ, чистый отток капитала из России в январе-феврале 2019 года достиг 18,6 млрд долларов.
Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Так, в первых двух месяцах 2018-го он оценивался в 8,7 млрд долларов.
Комментарии
Как бы чего не брехали по федеральным каналам, а санкции против России и отрицательные перспективы роста экономики, делают своё дело
А инвесторы это россияне зарегавшие бизнес в офшоре??? Так понятное дело чьи интересы они блюдут.
Непонятно, ведем успешно внешнюю политику, а инвестиций нет-даже страшно подумать кто виноват...
дураков убавляется, создашь успешный бизнес в рaшке - отожмут нужные люди, хорошо если на дорожку присеть не предложат
Просто руководству страны надо определится с приоритетами. Что важнее, имперские иллюзии или нормально развивающееся государство со стабильной экономикой, хорошей инфраструктурой, образованием и медициной. Это "немного" разные вещи, ура-патриотический квасной угар и реальная жизнь. Довольно таки очевидные вещи, но 86% населения страны это становится понятным только сейчас.