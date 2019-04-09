Как сообщают региональные власти, запрет на движение транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения Алтайавтодора, будет действовать с 10 апреля по 10 мая.

Данная мера необходима для обеспечения сохранности дорог при неблагоприятных весенних погодных условиях.

Для информирования водителей на дорогах региона установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения знаки демонтируют.

Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на: