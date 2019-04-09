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Движение большегрузов ограничат на месяц по трассам Алтайского края

, ИА "Амител"
Ограничения на дорогах регионального или межмуниципального значения будут действовать с 10 апреля по 10 мая
Данная мера необходима для обеспечения сохранности дорог / Фото: wiki-chinovnik.ru

Данная мера необходима для обеспечения сохранности дорог / Фото: wiki-chinovnik.ru

Как сообщают региональные власти, запрет на движение транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения Алтайавтодора, будет действовать с 10 апреля по 10 мая.

Данная мера необходима для обеспечения сохранности дорог при неблагоприятных весенних погодных условиях.

Для информирования водителей на дорогах региона установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения знаки демонтируют.

Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:

  • международные перевозки грузов;
  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
  • транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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