Как сообщают региональные власти, запрет на движение транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения Алтайавтодора, будет действовать с 10 апреля по 10 мая.
Данная мера необходима для обеспечения сохранности дорог при неблагоприятных весенних погодных условиях.
Для информирования водителей на дорогах региона установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения знаки демонтируют.
Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
- транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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