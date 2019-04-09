С 8 апреля 2019 года клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные денежные средства без дополнительных комиссий в одной из наиболее развитых сетей устройств самообслуживания на российском банковском рынке – банкоматах банка "Открытие". Уже сегодня объединенная сеть включает в себя более 25 тысяч устройств в 2,8 тыс. городах и населенных пунктах России, и эта сеть будет постоянно расти. И клиенты Альфа-Банка, и клиенты банка "Открытие" получают возможность пользоваться устройствами обоих кредитно-финансовых организаций на одинаковых условиях.

Объединенная сеть позволит существенно расширить географию пользования банковскими услугами. Держатели банковских карт обоих банков смогут воспользоваться объединенной банкоматной сетью, широко представленной в различных городах России, в т.ч. тех, где ранее это не было возможным. Выдача наличных денежных средств через банкоматную сеть банка "Открытие" доступно как частным клиентам, так и держателям корпоративных карт "Альфа-Cash"* – удобного инструмента работы с выручкой и совершения покупок для предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса.

"Объединяя сети банкоматов, мы, в первую очередь, заботимся об удобстве и комфорте наших клиентов, повышаем доступность банковских услуг и предлагаем дополнительные решения. Теперь клиенты нашего банка получили возможность совершать привычные банковские операции в банкоматах банка "Открытие" так же легко, как они привыкли это делать в устройствах Альфа-Банка", – говорит руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

На сегодняшний день у Альфа-Банка общая объединенная банкоматная сеть на выдачу наличных с такими банками, как Промсвязьбанк, Росбанк, УБРиР, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Газпромбанк.

Объединение банкоматных сетей позволяет значительно повысить качество и доступность услуг для физических и юридических лиц, а также обеспечивает клиентов удобным сервисом использования банковских карт на территории всей страны.

АО "Альфа-Банк"

*Кэш – прим.ред.