Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе проверки выявило продукцию пяти производителей лососевой икры, которые на самом деле не существуют либо прекратили деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

Заводы-фантомы выпускают фальсифицированную продукцию, предупреждают специалисты.

В частности речь идет об незарегистрированных ООО, указавших фиктивный адрес: "Русский деликатес" (п. Усть-Камчатск), "Мусали" (г. Елизарово), "Камчатский рыболов" (г. Петропаловск-Камчатский), "Дельта" (Камчатский край) и "Камчатские острова" (г. Елизарово-2).