8 апреля 2019 года в Алтайском государственном университете официально дан старт первому конкурсу инновационных инженерных идей "Инженер 2.0", по условиям которого его участники – студенты технических специальностей вуза – должны будут решить конкретные задачи, поставленные индустриальными партнерами.

Конкурс организован АлтГУ совместно с представителями реального сектора экономики: ООО "Интегра Сорсес", ООО "СиСорт", ООО "Корпоративные системы", ООО "Элпи". Организаторы отмечают, что основные цели конкурса – привлечение внимания студентов к инженерным специальностям, востребованным производством, и решение конкурсантами конкретных задач, поставленных предприятиями региона.

"К участию в конкурсе мы привлекли те предприятия региона, где востребованы именно инженеры, и одной из основных задач конкурса является повышение привлекательности инженерных специальностей среди молодежи, — подчеркнул сопредседатель оргкомитета мероприятия, директор ООО "ЭЛПИ" Юрий Баранчугов. – В настоящее время предприятия реального сектора экономики в большей степени заинтересованы в тех сотрудниках, которые готовы выполнять поставленные руководством задачи инженерного направления и способны их решать, используя новаторские, рационализаторские методы и приемы. Современным предприятиям редко требуются научные изыскания, им необходимо усовершенствование действующего производства, чтобы снизить издержки и соответственно увеличить прибыль".

8 апреля в читальном зале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина опорного Алтайского государственного университета состоялась презентация предприятий реального сектора экономики – соорганизаторов конкурса инновационных инженерных идей "Инженер 2.0".

Представители ООО "Интегра Сорсес", ООО "СиСорт", ООО "Элпи" рассказали студентам физико-технического факультета и факультета математики и информационных технологий об особенностях своего производства, географии сотрудничества и возможностях трудоустройства.

"Не секрет, что все больше выпускников физико-технического, математического и химического факультетов опорного Алтайского госуниверситета работают в сфере наукоемких технологий на современном производстве. Залог успешного трудоустройства – это, безусловно, качественное образование, сочетающееся с практикой в успешных компаниях реального сектора экономики. Поэтому в рамках конкурса "Инженер 2.0" студентам, продемонстрировавшим свой творческих потенциал и инновационный подход к решению технологических задач, будут не только вручены призы, но и предоставлена возможность стажировки на базе промышленных партнеров университета с последующим трудоустройством после получения диплома", — подчеркнул начальник научно-инновационного управления АлтГУ Александр Шайдуров.

Встреча индустриальных партнеров и студентов АлтГУ завершилась представлением условий заданий конкурса инновационных инженерных идей "Инженер 2.0". Это конкретные задачи инженерного направления, поставленные индустриальными партнерами, которые студенты должны будут решить, используя новаторские, рационализаторские методы и приемы.

Теперь ребятам и их наставникам из числа преподавателей АлтГУ предстоят выезды на предприятия, чтобы вживую, в настоящей рабочей обстановке познакомиться с поставленными проблемами.

Итоги конкурса будут подведены 23 апреля в АлтГУ в рамках традиционных "Дней науки". Студенты университета должны будут представить индустриальным партнерам уже готовые проекты, которые в случае одобрения получат внедрение на производстве.