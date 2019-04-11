Не пропустите 20 апреля день рождения торгово-развлекательного центра "PARK!".

ТРЦ "PARK!" сделает все, чтобы этот день стал незабываемым для каждого: развлечения, акции, розыгрыши призов и подарочных сертификатов от партнеров, фейерверк, а также сюрпризы, одним из которых станет выступление популярной группы – участника церемонии закрытия универсиады – OFB #ПатиРакеты. И самое главное – розыгрыш 50 000 рублей на шопинг в "Парке!"

Чтобы выиграть 50 000 рублей, совершите покупку в ТРЦ "PARK!" от 2000 рублей в период с 20 марта по 20 апреля 2019 года, предъявите чек на стойке регистрации купонов на 2 этаже, зарегистрируйтесь и получите купон. Определение победителя состоится 20 апреля с 19:00 до 21:00 в ТРЦ "PARK!". Чтобы получить приз в случае выигрыша, вам необходимо лично присутствовать на розыгрыше около сцены на крытой парковке ТРЦ "PARK!", иметь купон участника и паспорт.

Подробности акции на нашем сайте.

Вас ждет много интересного:

С 18:30 – работа интерактивных площадок:

фотозона "Шоу-шар";

интерактивная площадка "Выбери скидку";

детская анимационная площадка "Собери картинку".

19:00-21:30 – шоу-программа:

розыгрыш призов и подарочных сертификатов от партнеров;

интерактивные конкурсы;

модный показ (модельное агентство "Империя", г. Новоалтайск);

шоу-балет Ирины Жуковой (г. Барнаул);

музыкальная группа OFB #ПатиРакеты (г. Новосибирск);

фейерверк.

ТРЦ "PARK" ждет всех 20 апреля! Отметим день рождения вместе! Старт в 18:30!

ТРЦ "PARK"

г. Новоалтайск, ул. Деповская, 22

График работы: ежедневно 10:00-21:00

Сайт