Администрация США отреагировала на информацию о закупке Египтом российских истребителей Су-35, сообщает РИА "Новости".

Чиновники сочли важным проинформировать журналистов о том, что Египет, как и другие страны, покупающие российское вооружение, могут попасть "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

"У нас уже есть такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, которая является союзником НАТО, – уточнили в администрации Соединенных Штатов. – Так что мы хотели бы призвать страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, очень серьезно относиться к этому закону".

Напомним, ранее США ввели ограничительные меры на Турцию, которая, несмотря на угрозы американцев, не отказалась от закупки С-400.

В результате Вашингтон прекратил поставки материалов для самолетов F-35, а также пригрозил остановить продажу истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightining II.