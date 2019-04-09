Генеральный директор и основатель Twitter Джек Дорси впервые за четыре года получил зарплату, сообщают "Известия" со ссылкой на Bloomberg.

До этого миллиардер добровольно отказывался от денежного вознаграждения, обосновывая это верой в ценности компании.

Примечательно, что и нынешний оклад Дорси стал символическим. За свой труд он получил 1 доллар 40 центов.

Стоит отметить, что это равно максимально допустимому количеству знаков для социальной сети Twitter, установленной в 2006 году. В 2017-м этот лимит увеличили вдвое.

Дорси, несмотря на молодой по меркам рейтинга Forbes 400 возраст, успел основать уже несколько компаний, бизнес которых инвесторы оценивают в миллиарды долларов. Речь в первую очередь идет о сервисе микроблогов Twitter и платежной системе Square.

Еще подростком Дорси заинтересовался программированием в родном Сент-Луисе. Во время учебы в Университете Нью-Йорка у будущего миллиардера появилась идея создания сервиса для обмена короткими сообщениями.

Он быстро сколотил дееспособную команду и нашел инвестиции – так на свет появился Twitter. Оставив оперативное управление сервисом, Дорси всего за несколько лет превратил другой стартап – Square – в один из наиболее перспективных продуктов на рынке мобильных платежей с выручкой более 220 млн долларов.

Успехи в бизнесе не единственная причина популярности молодого миллиардера в медиа. Дорси славится невероятно широким кругозором, любит панк-музыку и всем видам одежды предпочитает простые джинсы.