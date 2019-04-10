Киногерои со сверхспособностями вызывают восхищение у зрителей, но мало кто знает, что и реальному человеку вполне по силам развить в себе такие качества. В школе педагога-психолога Шамиля Ахмадуллина об этом не только знают, здесь превращают детей в супергероев, которые умеют читать со скоростью 500 слов в минуту, складывать в уме четырехзначные числа и находить выход из любых ситуаций.

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин – известный разработчик методик в области развития памяти и скорочтения для детей. На сегодня в России и ближнем зарубежье открыто уже более 60-ти школ, где с помощью его методик обучают детей. Открылась такая школа и в Барнауле. Ее директор – Ольга Чернявская – рассказала, чем эта школа отличается от обычных и зачем нужно учить детей скорочтению.

Корреспондент: Здравствуйте, Ольга, расскажите немного о себе.

Ольга Чернявская: В 2004 году я с красным дипломом закончила Барнаульский педагогический университет, получила профессию педагог-дефектолог и порядка 15 лет проработала в детских учреждениях учителем-логопедом. Работа предполагала специфический подход ко всем категориям детей с отклонениями в развитии. Я выбрала логопедию – это та область науки, в которой есть результат до и после, и можно измерить не только качественные, но и количественные показатели. Например, ребенок не выговаривал восемь звуков, а после коррекции – его произношение безупречно.

Затем в какой-то момент мне захотелось расти. Я начала изучать интересные области разума, которые можно развивать. Среди множества методик остановилась на скорочтении. Как оказалось, это не сверхспособность, а навык, который можно освоить ребенку и получить множество преимуществ.

Корр.: А зачем нужно скорочтение? Что оно дает?

О.Ч.: Скорочтение – это, прежде всего, быстрая и качественная обработка информации. Даются техники, и ты запоминаешь даты, имена, термины. Как итог – лучшая усвояемость материала и повышение успеваемости в школе. Затем это здорово помогает в работе. В начальной школе учителя обращают внимание на развитие чтения, замеряют результаты. Как показывают эксперименты, взрослый человек остается с тем уровнем чтения, с которым он закончил третий, четвертый класс. Между тем, в американских компаниях даже при приеме на работу работодатель замеряет у будущего сотрудника скорость чтения. И если она ниже трехсот слов в минуту, то этот человек может не попасть в компанию. Считается, что чем быстрее ты можешь читать, тем эффективнее работаешь.

Корр.: Но когда ты быстро читаешь, получается ли делать это вдумчиво?

О.Ч.: Человек, обладая этой опцией, сам решает, в какой момент ему читать быстро, а в какой не торопясь получать удовольствие от художественной литературы.

Корр.: Высокий темп чтения требует больших усилий?

О.Ч.: В том-то и дело, что особых усилий нет. Они появляются, когда ты не владеешь этим навыком. Есть такая метафора: вам по заснеженному лесу нужно добраться до избушки – у тебя есть два способа. Ты идешь по сугробам: мокрые ноги, усталость, или ты встаешь на лыжи и получаешь удовольствие, не проваливаясь в снег. Когда человек читает с помощью скорочтения, он просто проскальзывает по строчке. Люди не читают слово – они просто узнают его. Увидев несколько букв слова – ты способен его узнать. Не обязательно вчитываться.

Корр.: Почему за основу вы взяли разработки именно Шамиля Ахмадуллина?

О.Ч.: Некоторые обещают результаты за год занятий, а для меня оказалось важным, что эта методика способна обучить скорочтению за десять занятий. Кроме скорочтения, у Ахмадуллина имеются методики в области логики, не ментальной арифметики, развития памяти, и детишки уже с четырех лет могут обучаться отдельным навыкам. Много внимания уделяется развитию логического мышления – ребенок посредством задач, даже применительно к жизни, способен найти нестандартное решение в любой ситуации. Посредством каких-то цепочек вывести решение более быстрым путем.

Корр.: В каком формате проходит обучение?

О.Ч.: Обучение идет курсами. В течение учебного года занятия проходят два раза в неделю. Таким образом, курс из 10 занятий займет чуть больше месяца. Это одно из преимуществ нашей школы.

Корр.: И каков эффект? У родителей имеются шансы повысить успеваемость ребенка в школе уже в этой четверти?

О.Ч.: Да! И более качественно и легко закончить учебный год в целом.

Корр.: Как быть тем, кто не может посещать школу скорочтения в учебное время?

О.Ч.: Для таких семей есть уникальное предложение пройти обучающий тренинг в формате "Интенсив" на майских праздниках. Весь курс в данном случае займет не более двух недель. В таком же формате наша школа работает и в летний период времени. Школьники во время весенних каникул прошли целый курс в рамках сжатой программы: "Проведи каникулы с пользой".

Корр.: И все-таки в чем разница между вашей школой и обычной? В обычной школе ведь тоже учат читать.

О.Ч.: Скорочтению в школе не учат. Что касается качественного чтения вслух – произошла такая ситуация. Я застала еще тот момент, когда была жесткая связка между дошкольным образованием и начальными классами. Было четкое взаимодействие между тем, что делает детский сад и какими дети должны прийти в первый класс. Педагог подхватывал ребенка.

В настоящий момент эта связь прервалась. Программа детского сада не менялась с 60-х годов. Там не стоит задачи научить читать. Воспитатель знакомит детей с алфавитом, нет цели экзаменовать уровень чтения или сделать срез. А вот программы начальных классов переписываются постоянно. До ноября в первых классах адаптационный период, потом они учат буквы. К концу декабря они уже должны читать. Это очень сжатый период!

Некоторые родители учат читать детей до школы, зная, что им предстоит. Классы перегружены, в некоторых по 30 человек. Не читающие дети оказываются отстающими, потому что педагог ориентируется на основную массу класса. А те дети, которые пришли в первый класс, чтобы именно там научиться читать, писать и считать – после Нового года идут к нам. За десять занятий ребенок начинает уверенно читать.

Корр.: То есть вы заполняете пробелы, которые оставила обычная школа?

О.Ч.: Скажу так: в обычной школе часто переполненные классы и педагог просто не может уделить внимание каждому ученику. А программа очень насыщенная. Раньше был принцип в педагогике от простого к сложному. Сейчас программа имеет спиралевидную форму. Дети уже в первом классе могут познакомиться с тем, что такое периметр, а потом вернуться к этому во втором и третьем классе, не проходя геометрии. Не все это усваивают. Перед ОГЭ 9-м классам ввели зачетную систему – своеобразный допуск. Дети берут билет и устно должны поразмышлять на определенную тему. Как оказалось, что многие просто заваливают экзамен. Они не могут сформулировать мысли, некоторые читают на уровне слогового чтения.

В нашей школе максимальная наполняемость групп шесть человек. И как вы понимаете, есть возможность среди шести учеников заметить отстающих. Вместо оценок детям дают печати, которые обмениваются на сувениры. Педагог никогда не повышает голос, если ребенок начинает нарушать дисциплину, он знает, как направить лишнюю энергию в правильное русло. У нас применяются баттлы. После прочтения текста в обычной школе говорят: "Перескажи". А у нас дети сами задают друг другу вопросы – задать грамотный вопрос сложнее, чем просто рассказать.

Корр.: А чем еще отличается ваша школа?

О.Ч.: Главное кредо всех наших занятий – "учеба в удовольствие". Запрещено педагогу хоть в чем-то напомнить классно-урочную систему, из которой ученик пришел, и где ему скучно. У нас занятие длится час, а не сорок минут, но очень часто дети говорят: "Кажется, минут 20 прошло, а в школе занятие длится вечность".

Корр.: Как учителя обычных школ реагируют на частную?

О.Ч.: Наши клиенты рассказывают, что нас им посоветовала учительница соседнего класса, которая заметила улучшение у другого ребенка. То есть относятся положительно. Если учитель не справляется с тридцатью учениками, но видит, что ребенку нужно помочь, рекомендует нас.

Корр.: Вы говорите, что гарантируете результат, но ведь все дети разные...

О.Ч.: Обязательно проводится предварительное собеседование. Мы проводим тестирование, выявляем детей с серьезными нарушениями здоровья. Наша методика не сможет им помочь. Нужен определенный базовый уровень, потому что, обещая результат в сжатый период времени, мы несем ответственность. У нас существуют разные курсы – научиться читать, поднять технику чтения вслух. Если ребенок уже читает по слогам, то работает уже другая программа. Мы говорим: в настоящий момент вы читаете вот так, после десяти занятий вы приобретете такой-то результат.

Мой сын Тимур был первым участником курса скорочтения, ему было 8 лет. На первом замере он прочитал 108 слов, но процент понимания был низким. На момент окончания занятий – 250 слов в минуту и уровень понимания вырос. Сейчас он читает около пятисот слов в минуту. Мы просто дали ребенку инструмент и научили им пользоваться.

Корр.: И ни разу не было такого, что вы не получали прогнозируемый результат?

О.Ч.: Ни разу. В договоре прописан возврат денег за отсутствие результата. Также для нас важно понимание текста. Кроме скорости замеряется процент понимания текста. Задается десять вопросов по содержанию. За каждый правильный ответ – 10 процентов понимания.

Корр.: Понятно, почему к вам на занятия ходят первоклассники. Но зачем к вам идут старшеклассники?

О.Ч.: Приходят родители и говорят, ребенок делает домашнее задание по четыре часа, читает параграф по истории два часа, и не понимает сути прочитанного с первого раза. Мы помогаем и в этом случае. Для нас же важно усвоение материала с первого прочтения. Скорочтение не для того, чтобы выдавать 500-1000 слов в минуту, а чтобы понимать материал с первого прочтения. А теперь представьте, насколько сократится время подготовки и усвоения уроков у ребенка, который прошел обучение на наших курсах.

Корр.: Сейчас можно в свободном доступе найти литературу по методикам скорочтения и даже купить книги самого Шамиля Ахмадуллина. Зачем идти к вам в школу?

О.Ч.: Я вам больше скажу: кроме книг у Шамиля Ахмадуллина есть целые пособия, которые тоже можно купить. Но отсутствие педагога – тренера, который отследит все нюансы, сделает замеры, заметит, в чем ребенок не дотягивает, серьезно снижает эффективность занятий. К нам часто приходят родители, которые покупали различную литературу и пытались сами учить детей. Есть и онлайн-курсы скорочтения. Может для взрослых это будет приемлемо, когда человек самоорганизован. Для детей же важен наставник – мотиватор и личный контакт с ним.

Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике

Шамиля Ахмадуллина в Барнауле

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