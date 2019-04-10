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Заработок в интернете и трейдинг: как получить доход вне стен офиса

, ИА "Амител"
Все большую популярность и силу в современном обществе набирает волна удаленного и так называемого свободного труда

Появление интернета открыло большие возможности не только для распространения и поиска информации, но и для заработка. Сейчас как никогда много интернет-профессий, и некоторые даже считают, что скоро они вытеснят классическую занятость с полным рабочим днем.

Заработок в глобальной сети, действительно, имеет немало преимуществ. Во-первых, он избавляет от необходимости ежедневно ходить на работу и находиться там определенное количество часов. Во-вторых, многие интернет-профессии дают больше перспектив прибыли, нежели классическая работа, и позволяют при той же или даже меньшей занятости иметь более высокий доход.

В-третьих, работа в интернете избавляет от необходимости тесного личного контакта с работодателем и коллективом, что хорошо для тех, кто испытывает от этого большой стресс.

Но какой вид заработка в интернете выбрать, учитывая имеющееся разнообразие? 

Заработок в интернете: виды и преимущества

Стоит сразу заметить, что довольно часто под видом предложения заработка в интернете орудуют мошенники, которые используют доверчивых людей для работы, но не платят им вознаграждение либо выплачивают копейки. Чтобы не попасть в такую ловушку, стоит быть предусмотрительным и работать по предоплате.

Но вернемся к основным способам заработка в интернете.

Фриланс

Фрилансеры работают по принципу "выполню работу тому, кто больше заплатит". У фриланса огромное множество направлений. Есть фотографы, программисты, веб-дизайнеры и разработчики, копирайтеры и контент-менеджеры, работающие в режиме фриланс. Обычно они выполняют проект для одного заказчика, а потом ищут следующего и так далее.

Плюсы такой работы в том, что фрилансер не привязан к конкретной зарплатной ставке и к одному работодателю, а берется только за те проекты, что устраивают его по стоимости, и на своих условиях. Также плюс в том, что фрилансер может быть и самоучкой, и не иметь специального образования – это не станет преградой в его трудоустройстве.

Минусы такой работы в том, что она не так стабильна, как постоянная, и периодически у фрилансеров случаются периоды застоя, когда нет заказов. Кроме того, чтобы достойно зарабатывать на фрилансе, необходимо иметь специальные навыки или умения. Конечно, на фрилансе редкий заказчик спросит про диплом в той или иной области, но без нужной квалификации просто не получится заработать хорошую репутацию и регулярно получать высокооплачиваемые заказы.

Удаленная работа

В отличие от фриланса, удаленка предполагает работу на конкретную фирму или заказчика на постоянной основе, возможно, даже с официальным трудоустройством. Однако от стандартной работы она отличается тем, что сотрудник работает не в офисе компании, а дома.

Плюсы такого труда в его стабильности – обычно сотрудник на удаленке имеет фиксированную ставку и уверен в том, что у него постоянно будет работа. Такому специалисту не нужно постоянно заниматься саморекламой и искать новые проекты.

Минус в том, что обычно удаленных сотрудников просят работать определенное количество часов в день или постоянно быть на связи. Из-за этого они не могут планировать свой день так свободно, как это делают фрилансеры. Кроме того, доход у сотрудников на удаленке обычно ниже, чем у фрилансеров.

Трейдинг

Принципиально другой подход к заработку в интернете. Трейдинг не предполагает работу на какого-то заказчика или компанию. Человек, торгующий на финансовой бирже, по сути, работает на себя в полном смысле этого слова.

Преимущество трейдинга в том, что это самый высокооплачиваемый способ заработка в глобальной сети. Доход трейдера в теории ничем не ограничен. Подходя к торговле с умом, трейдер может не только существенно увеличить свой доход, но и улучшить такие личностные качества как организованность и ответственность. Трейдеру по работе вообще не нужно контактировать ни с кем, кроме брокера. Но брокер – это посредник, а не начальник, и не он диктует условия, а трейдер дает ему указания, что и как делать от его имени.

Основной минус в том, что трейдинг требует вложений и несет риск эти вложения потерять. Поэтому, чтобы добиться в трейдинге успеха, нужно пройти предварительное обучение и отработать его на практике.

Если вы рассматриваете заработок в интернете как реальную перспективу, всерьез задумайтесь о торговле на бирже. Это интересный, прибыльный и престижный способ заработка. Кроме того, сегодня обучение трейдингу вышло на новый уровень и стало доступно каждому.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.04.2019 08:39
- гость -

хотелось бы посмотреть, как все эти фрилансеры удаленно чистят за собой унитаз и подметают бычки во дворе.

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