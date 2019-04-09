Пожар произошел на балконе многоквартирного дома в Барнауле вечером 8 апреля – из-за ЧП было эвакуировано полсотни людей.

Возгорание случилось на балконе седьмого этажа по адресу: улица Шукшина, 34. Затем пламя перекинулось на балкон восьмого этажа.

В целом площадь пожара составила 25 квадратных метров. На тушении работали 37 человек и 12 единиц техники.

В результате инцидента никто не пострадал. В качестве предварительной причины возгорания называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.